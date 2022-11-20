موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا وأستراليا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد الجنوب، ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة الرابعة من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين أستراليا والدنمارك.

ويشارك المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة برفقة، تونس، الدنمارك بالإضافة إلى أستراليا.

المنتخب الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة يهدف إلى أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه مبكرًا، ويكشر عن أنيابه سريعًا، ويتفادى لعنة خروج البطل من دور المجموعات، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وأستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة فرنسا وأستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، هو يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، على استاد الجنوب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة فرنسا وأستراليا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - أستراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 قطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 Max استاد الجنوب

تشكيل فرنسا المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز – أوباميكانو – إبراهيما كوناتي – بافارد

أوريليان تشواميني – أدريان رابيو

عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – أنطوان جريزمان

أوليفيه جيرو

تشكيل أستراليا المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

مات ريان

ناثانييل أتكينسون – بايلي رايت – كي رولز - عزيز بيهيتش

أيدين هروستيتش – آرون موري - جاكسون إيرفاين

كريج جودوين – ميتشل دوك - ماثيو ليكي