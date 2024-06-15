موعد مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا والنمسا في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد منتخب فرنسا، لبداية مشواره في بطولة يورو 2024، بمواجهة قوية ستجمعه أمام نظيره النمسا، على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك المنتخب الفرنسي، في المجموعة الرابعة، برفقة كل من هولندا، وبولندا، بالإضافة إلى منتخب النمسا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا والنمسا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما هو موعد مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا والنمسا، في مجموعات يورو 2024، هو الإثنين 17 يونيو 2024، على ملعب مركور شبيل أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فرنسا - النمسا الإثنين 17 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max مركور شبيل أرينا عامر الخوذيري

تشكيل فرنسا المتوقع أمام النمسا في مجموعات يورو 2024: