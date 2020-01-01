موعد مباراة فرنسا والسويد الإياب في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد فرنسا ضد السويد في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب السويد ضيفًا على فرنسافي الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21، ومن المقرر أن تقام المباراة في ستاد فرنسا بالعاصمة باريس.

ضمن المنتخب الفرنسيالتأهل مبكرًا عن المجموعة الثالثة في الدوري أ الجولة السابقة، حيث واجه منتخب البرتغال حامل اللقب وفاز عليه في عقر داره بهدفٍ نظيف، فوصل رصيده للنقطة 13 في الصدارة وضمن التأهل بأفضيلة المواجهات المباشرة حتى لو فازت البرتغال في مباراتها الأخيرة ضد كرواتيا.

تعادل الديوك مع برازيل أوروبا في الجولة الثالثة سلبيًا بدون أهداف، وفاز عليه كما ذكرنا في الإياب بهدفٍ نظيف، وبهذا يصبح مجموع نتيجة المباراتين هو 1-0، وهو ما يؤهل فرنساحتى في حالة التساوي في النقاط.

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يعيش منتخب السويد موقف لا يحسد عليه، فهو متذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الفاتريني، ولا بديل له عن الفوز وانتظار هدية من المنتخب البرتغالي بالفوز على وصيف كأس العالم أو حتى التعادل، أو على أحفاد الفايكينج تحقيق معجزة بالفوز على الديوك بخماسيةٍ نظيفة لضمان التأهل بغض النظر عن المباراة الأخرى.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة فرنساضد السويد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة فرنسا والسويد؟

موعد مباراة فرنساوالسويد في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا هو يوم يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسويد؟

ستنقل مباراة فرنساوالسويد على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على القناة رقم 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - السويد الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 3 ستاد فرنسا

قائمة منتخب فرنسا ضد السويد

قائمة منتخب فرنساضد السويد مدججة بالنجوم، على غرار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أنطوان جريزمان نجم برشلونة وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

يغيب عن القائمة لاعبين فقط بداعي الإصابة، هما لاعب ليون حسام عوار، ومهاجم ريال بيتيس نبيل فقير، كذلك يغيب فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد وبنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، وأوباميكانو وكامافينجا وفقًا لرؤية ديشان.

قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: بينوا كوستيل - ستيف مانداندا - مايك مايجنان - هوجو لوريس.

بينوا كوستيل - ستيف مانداندا - مايك مايجنان - هوجو لوريس. الدفاع: كورت زوما - بريسنيل كيمبيمي - رافائيل فاران - كليمون لونجليه - روبين أجيلار - لوكاس ديني - ليو دوبوا - لوكاس هيرنانديز - بينجامين بافارد.

كورت زوما - بريسنيل كيمبيمي - رافائيل فاران - كليمون لونجليه - روبين أجيلار - لوكاس ديني - ليو دوبوا - لوكاس هيرنانديز - بينجامين بافارد. الوسط: بول بوجبا - كورينتين توليسو - نجولو كانتي - أدريان رابيو - ستيفين نزونزي - موسى سيسوكو.

بول بوجبا - كورينتين توليسو - نجولو كانتي - أدريان رابيو - ستيفين نزونزي - موسى سيسوكو. الهجوم: أنطوان جريزمان - أوليفييه جيرو - أنتوني مارسيال - كينجسلي كومان - وسام بن يدير - ماركوس تورام - كيليان مبابي.

Les Bleus s'imposent 1-0 face au et se qualifient pour le "FINAL 4" de l' ! 🇫🇷🙌 #FiersdetreBleuspic.twitter.com/l4IWzsJFsf — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

من المتوقع عودة مبابي لهجوم منتخب فرنسابعد الغياب أمام البرتغال بداعي الإصابة، وسيرافقه في الهجوم أنطوان جريزمان وتورام، وسيتواجد في الوسط توليسو ونزونزي وسيسوكو، وسيدفع في الدفاع ببافارد وزوما ولونجليه وديني.

التشكيل | 4-3-1-2

هوجو لوريس

لوكاس ديني - كليمون لونجليه - كورت زوما - بنجامين بافارد

كورينتين توليسو - ستيفين نزونزي - موسى سيسوكو

أنطوان جريزمان

كيليان مبابي - ماركوس تورام

التشكيل المتوقع للسويد

لا غيابات في صفوف منتخب السويد قبل مواجهة فرنسا للإصابة، وسيغيب إكدال للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ الفايكينج بالتشكيل التالي.

التشكيل | 4-4-2

روبين أولسين

بيير بينجتسون - ماركوس دانيلسون - فيكتور لينديلوف - ميكائيل لوستيج

إميل فوشبيري - جوستاف سفينسون - كريستوفر أولسون - سيباستيان لارسون

ديان كولوسيفسكي - ماركوس بيرج