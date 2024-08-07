تعرف على موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر متابعي كرة القدم بشغف اللقاء المنتظر بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024، والذي يستضيفه ملعب بارك دي برينس.

وكان المنتخب الفرنسي قد قدم مستويات مميزة في البطولة، حيث لم تهتز شباكه سوى مره واحده سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، والتي كانت من نصيب المنتخب المصري في نصف النهائي، قبل أن يودع البطولة.

على الجانب الآخر المنتخب الإسباني أيضاً قدم مستوى رائع، على الرغم من هزيمته أمام الفراعنة في دور المجموعات، إلا أنه تأهل في الوصافة واستطاع أن يُقصي الجميع، والتي أخرها منتخب المغرب الذي هُزم بهدفين مقابل هدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول Goal، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024، هو يوم الجمعة 9 أغسطس 2024 على ملعب بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة تحديداً عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عامر الخوذيري.

شاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بلقاء فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد 2024 عن طريق تطبيق TOD.

وإن كنت في أي مكان بالعالم وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - إسبانيا الجمعة 9 أغسطس 2024،

19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بارك دي برينس

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى جيلوم ريستيس خط الدفاع كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت خط الوسط أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش خط الهجوم ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليز

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024: