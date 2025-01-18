موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فاركو ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين، والتي تجمع بينهما على ستاد برج العرب.

الأهلي يدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، للاستمرار في تصدر ترتيب الدوري، ومواصلة مشواره في رحلة الحفاظ على لقبه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على ملعب برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.