موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة عمان واليمن، والتي تقام لحساب الجولة الثانية من بطولة خليجي 25، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

يستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة هامة في كأس الخليج العربي 25 بين كل من عمان واليمن، وكلا المنتخبين يدخل المباراة بأهداف متباينة.

المنتخب العماني نجح في اقتناص نقطة التعادل من المضيف العراقي دون أهداف في الجولة الأولى.

بينما تعرض اليمن للخسارة من السعودية بهدفين نظيفين ويتذيل ترتيب تلك المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25.

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة عمان واليمن في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25؟

موعد مباراة عمان واليمن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة خليجي 25، هو يوم الإثنين 9 يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، السادسة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان واليمن في خليجي 25؟

سوف يتم نقل البطولة على العديد من القنوات العربية المفتوحة وأبرزها بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس.

إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 25 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب عمان - اليمن الإثنين 9 يناير 2023

17:15 السعودية، 18:15 الإمارات العراقية الرياضية

الرابعة الرياضية البصرة الدولي

التشكيل المتوقع لعمان

من المتوقع أن يدخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أحمد الخميسي - أحمد الكعبي - جمعة الحبسي - أحمد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي - أرشد العلوي - جميل اليحمدي - زاهر الأغبر

خط الهجوم: المنذر العلوي - عصام الصبحي

التشكيل المتوقع لليمن

من المتوقع أن يدخل المدرب ميروسلاف سكوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: سالم الهارش

خط الدفاع: عماد الجديمة - مدير عبدربه - هارون الزبيدي - أحمد الوجيه

خط الوسط: محمد الطير - ناصر محمدوه - أنيس المعاري - عمر الداحي - عبدالواسع المطري

خط الهجوم: أحمد ماهر