تعرف على موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على شيكاغو فاير ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 13 أبريل 2025 على ملعب سولدر فيلد معقل شيكاغو فاير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

حصلت شبكة قنوات دبي الرياضية على حقوق نقل مباريات الدوري الأمريكي، وسوف تجد مواجهة شيكاغو فاير وإنتر ميامي عبر قناة دبي الرياضية 1.

كما يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب شيكاغو فاير - إنتر ميامي الأحد 13 أبريل 2025

22:30 مصر، 23:30 السعودية دبي الرياضية 1 Apple TV+ سولدير فيلد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-