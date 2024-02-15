موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل النادي الأهلي المصري، ضيفًا ثقيلًا على شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

الأهلي استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية خارج الديار، وتعادل مع شباب بلوزداد في الجولة الماضية، وسيعمل على تحقيق الانتصار للاستمرار على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر افتتح شباب بلوزداد مبارياته بفوز على يانج أفريكانز، قبل أن يخسر من ميدياما بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، وتعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو الجمعة 16 فبراير، على ملعب 20 أغسطس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 6 لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا بما فيها لقاء الأهلي وشباب بلوزداد.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شباب بلوزداد - الأهلي الجمعة 16 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 20 أغسطس

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3