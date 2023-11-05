موعد مباراة شاختار دونيتسك وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة شاختار وبرشلونة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج الألمانية مباراة شاختار دونيتسك وبرشلونة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويلعب برشلونة وشاختار في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما فريقي بورتو البرتغالي، ورويال أنتويرب البلجيكي.

وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0، ثم تمكن من الانتصار خارج الديار على بورتو بهدف نظيف، وأخيرًا الفوز على شاختار بهدفين لهدف، ليعتلي قمة المجموعة بالعلامة الكاملة.

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أما شاختار، الطامح إلى خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، فقد خسر في الجولة الأولى أمام بورتو بنتيجة 3-1، قبل أن يتمكن من الفوز على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2 ليحصد ثلاث نقاط، ثم خسر أمام برشلونة، وهو ما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق 3 نقاط عن بورتو الوصيف.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة شاختار وبرشلونة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة شاختار و برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة شاختار وبرشلونة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، هو الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج الألمانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة و45 دقيقة مساءً السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة شاختار و برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة شاختار وبرشلونة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شاختار - برشلونة الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 فولكسبارك

تشكيل برشلونة المتوقع:

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة شاختار بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جواو كانسيلو - جول كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال