موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سموحة في الدوري المصري 2023-2024، على ملعب برج العرب.
الأهلي يريد استمرار حملته لتحقيق لقب الدوري المصري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لحسم لقب الدوري بشكل رسمي أمام الفريق السكندري.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟
موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الخميس 8 أغسطس 2024 على ملعب برج العرب.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024
هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|سموحة - الأهلي
|الخميس 8 أغسطس 2024،
21:00 مصر والسعودية
|ONTIME SPORTS
|برج العرب