موعد مباراة سبورتينج براجا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة براجا وريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب براجا البلدي مباراة سبورتينج براجا وريال مدريد، والتي تقام ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويلعب ريال مدريد وبراجا في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما نابولي الإيطالي، وأونيون برلين الألماني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد الفوز على أونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الانتصار المثير على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، وبالتأكيد يطمح الملكي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في المجموعة والاقتراب خطوة إضافية من ضمان التأهل.

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أما سبورتينج براجا، فيدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز الثمين على أونيون برلين بنتيجة 3-2.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة براجا وريال مدريد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة براجا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة براجا وريال مدريد في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على ملعب براجا البلدي في مدينة براجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة براجا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة براجا وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ويونيون برلين عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب براجا - ريال مدريد الثلاثاء 24 أكتوبر 2023،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 براجا البلدي

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريثابالاجا

داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش

جود بيلينجهام

رودريجو - فينيسيوس جونيور

تشكيل سبورتينج براجا المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

ماتيوس ليما

جو مينديز - جوزيه فونتي - سردار ساتشي - أدريان مارين

رودريجو زالازار - المعتصم بالله المصراطي

ألفارو دجالو - بيتزي - بروما

سيمون بانزا