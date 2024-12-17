موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في دور الـ 8 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على ساوثامبتون، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، والتي يستقبلها معلب سينت ماري.

وتخطى الريدز وست هام في دور الـ32، قبل أن ينجح في عبور ثمن النهائي على حساب برايتون، بعد الانتصار بنتيجة 3-2، وسيعمل أبناء المدرب أرني سلوت، على مواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم، وتخطي عقبة القديسون، لاستكمال مشوارهم في رحلة الحفاظ على اللقب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في دور الـ 8 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، هو الأربعاء 18 ديسمبر 2024، على ملعب سينت ماري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ساوثامبتون وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساوثامبتون وليفربول عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب ساوثامبتون - ليفربول الأربعاء 18 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 TOD TV علي محمد علي سينت ماري

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025: