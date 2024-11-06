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أحمد مجدي

موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة زد في الجولة الثانية من البطولة في طريقه للحفاظ على اللقب الذي يحمله 44 مرة.

الأهلي يريد الفوز. ولاشيء آخر، في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها لاعبوه في الآونة الأخيرة سواء في المسابقات القارية أو المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024/2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية..

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ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
زد - الأهليالخميس 7 نوفمبر 2024
20:00 مصر ، 21:00 السعودية		OnTime Sports 1مؤمن حسنستاد المقاولون العرب

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد في الدوري المصري 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب مارسيل كولر معتمدًا على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعيحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق
خط الوسطكوكا - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجومحسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر
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