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أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ميلان الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يبدأ ريال مدريد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، بمباراة قوية أمام ميلان.

ومن المنتظر أن يلعب الملكي، أمام ميلان في أول التجارب الودية على ملعب سولدجر فيلد، بعدما فاز الروسونيري 3-2 على مانشستر سيتي على ملعب يانكي.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية، هو يوم الخميس 1 أغسطس 2024، على ملعب سولدجر فيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حق إذاعة مباراة ريال مدريد وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، يمكنكم متابعة المباراة على شاشتها بتعليق خليل البلوشي.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - ميلانالخميس 1 أغسطس 2024،
03:30 مصر والسعودية		الكويت الرياضيةسولدجر فيلدخليل البلوشي

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة ميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - خيسوس فاييخو - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز
خط الوسطداني سيبايوس - نيكو باز
خط الهجومأردا جولر - براهيم دياز - خوانمي لاتاسا - إندريك

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة ريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىلورينزو تورياني
خط الدفاعفيليبو تيراسيانو - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - دافيدي كالابريا
خط الوسطتوماسو بوبيجا - إسماعيل بن ناصر
خط الهجومصامويل تشوكويزي - أليكسيس ساليمايكرس - روبن لوفتوس تشيك - لورينزو كولومبو
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