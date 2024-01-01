موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يعود ريال مدريد، لمباريات الدوري الإسباني ويستقبل ريال مايوركا، في أولى مباريات الفريقين بعام 2024، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد حقق فوزًا هامًا في الجولة الماضية على ألافيس، وصل به إلى صدارة ترتيب الدوري، بالتساوي مع جيرونا، وستطمح كتيبة كارلو أنشيلوتي، لمواصلة الانتصارات للاستمرار على القمة.

أما ريال مايوركا، يطمح الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي، تساعده للهروب من مناطق الهبوط، والاقتراب من المنطقة الدافئة في الليجا.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأربعاء 3 يناير 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - ريال مايوركا الأربعاء 3 يناير 2024،

20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا في الدوري الإسباني:

من المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريزابالاجا

فران جارسيا - أنطونيو روديجر - تشاوميني - لوكاس فاسكيز

توني كروس - فيديركو فالفيردي - لوكا مودريتش

جود بيلينجهام

رودريجو - خوسيلو