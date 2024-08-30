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الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وكان الفريق الملكي، قد تعثر في أول 3 مباراتين بأصل تعادلين وفوز، ليبدأ بداية مقلقة لجماهير فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - ريال بيتيسالأحد 1 سبتمبر 2024،
22:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3سانتياجو برنابيوعلي سعيد الكعبي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطأوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومفينيسيوس جونيور - أردا جولر - رودريجو جويس - كيليان مبابي
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