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الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل إسبانيول، ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على مواصلة الانتصارات واستمرار حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 21 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنت
ريال مدريد - إسبانيولالسبت 21 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3سانتياجو برنابيوTOD

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
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