موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية مباريات السوبر الإسباني 2024، وستكون البداية من نصف النهائي الأول، والذي سيجمع ريال مدريد، مع الجار أتلتيكو مدريد.

وتستمر إقامة السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة فرق، وسيشارك هذا الموسم ريال مدريد بصفته بطل كأس إسبانيا، وبرشلونة بطلًا للدوري الإسباني، بينما يلعب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري، ويشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس إسبانيا.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات قوية وسيعمل على تحقيق الانتصار في اللقاء من أجل العبور للنهائي، والاقتراب أكثر من تحقيق لقب السوبر الإسباني الثالث عشر في التاريخ.

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بينما يسعى أبناء المدرب دييجو سيميوني، مواصلة النجاحات التي يحققها الفريق في السنوات الماضية، ويستهدف تحقيق اللقب الثالث في ناريخه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024؟

موعد مباراة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني هو الأربعاء 10 يناير 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأربعاء 10 يناير 2024

2200 مصر، 21:00 السعودية SSC HD1 الأول بارك

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-1-2

أندري لونين

فران جارسيا – تشاوميني – أنطونيو رودريجر – داني كارباخال

توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي

بيلينجهام

خوسيلو – رودريجو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

التشكيل| 3-1-4-2

يان أوبلاك

أكسل فيتسل – هيرموسو – خيمينيز

كوكي

ريكيلمي – لورينتي – رودريجو دي بول – لينو

أنطوان جريمان – أتلتيكو مدريد