موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام سيلتا فيجو في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة؟.

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو فريق سيلتا فيجو، عندما يحلّ ضيفًا على ريال مدريد مساء الأحد 16 فبراير 2020، الموافق 22 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

الفريق الملكي يُريد مواصلة صدارته لجدول ترتيب الليجا، ولكنه يصطدم بفريق دائمًا ما سبب المتاعب له على مدار المواجهات المباشرة بينهما.

سيلتا فيجو لا يعيش أفضل فتراته حاليًا، حيث يأتي في المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة فقط، ويُعاني من شبح الهبوط، ولكن قد تكون هذه ميزة تمنحه اللعب دون ضغوط وسط التوقعات بأن تفوز عليه كتيبة زيدان بنتيجة كبيرة.

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في الوقت نفسه فإن هذه المباراة قد تكون بمثابة الإعداد للريال لمباراة مانشستر سيتي التي ستقام بعدها بأيام في دوري أبطال أوروبا، بالتالي فسيسعى زيزو لإراحة بعض النجوم من جهة وتجربة بعض الخطط الجديدة لمواجهة النادي الإنجليزي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة