موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا، في ملعب إيبيروستار ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وسيعمل على بداية حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 18 أغسطس 2024، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مايوركا - ريال مدريد الأحد 18 أغسطس 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 إيبيروستار

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني2024-2025: