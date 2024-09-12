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Takefusa Kubo Real Sociedad Kylian Mbappe Real Madrid(C)Getty Images
الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا على ريال سوسييداد، في ملعب أنويتا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على تفادي أي تعثر لكي يستمر في حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب أنويتا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنت
ريال سوسييداد. -ريال مدريدالسبت 14 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3أنويتاTOD

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - خيسوس فاييخو - داني كارباخال
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش
خط الهجومفينيسيوس جونيور - براهيم دياز - كيليان مبابي - رودريجو
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