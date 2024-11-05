تعرف على موعد مباراة روما وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "الملك بودوا" مباراة قوية ستجمع روما مع سانت جيلواز ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

روما يدخل المباراة راغبًا في الانتصار وتحقيق فوزه الثاني بالبطولة بعد التعادل في المباراة الأولى، والهزيمة في الثانية من إلفسبورج وأخيرًا التغلب على دينامو كييف.

واستدعى المدرب إيفان يوريتش النجم السعودي سعود عبد الحميد في قائمة المباراة، ولكن المؤشرات الأولية تؤكد غيابه عن التواجد بشكل أساسي في المواجهة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة روما وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة روما وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، على ستاد الملك بودوا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ودينامو كييف عبر قناة beIN Sports 4.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت المعلق الملعب سانت جيلواز - روما الخميس 7 نوفمبر 2024،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 TOD عبدالله الغامدي ستاد الملك بودوا

تشكيل روما المتوقع أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024-2025