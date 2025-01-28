تعرف على موعد مباراة روما وأينتراخت فرانكفورت في الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل روما، نظيره أينتراخت فرانكفورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي 2024-2025، وهي المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأولمبيكو.

يدخل روما، برغبة الفوز كي يتفادى كل سيناريوهات توديع الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعد أن فقد الأمل في الوصول مباشرة لدور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة روما وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة روما وأينتراخت فرانكفورت في الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 30 يناير 2025، على ملعب الأولمبيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وأينتراخت فرانكفورت عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق روما - أينتراخت فرانكفورت الخميس 30 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 الأولمبيكو حفيظ دراجي

تشكيل روما المتوقع أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2024-2025