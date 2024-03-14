موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة مباريات ليونيل ميسي..

يستعد إنتر ميامي لمواجهة جديدة في الدوري الأمريكي 2024 حينما يسافر إلى واشنطن لمواجهة دي سي يونايتد في الجولة الخامسة على ملعب أودي فيلد.

ميامي خسر المباراة الماضية ضد مونتريال بغياب ليونيل ميسي، لكن البرغوث عاد وشارك ضد ناشفيل في إياب ثمن نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 وسجل هدفًا وصنع آخر ليؤهل فريقه إلى ربع النهائي.

ولم يُكمل ميسي المباراة الماضية، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركته ضد دي سي يونايتد، أو على الأقل اللعب بشكل أساسي.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو مساء السبت 16 مارس 2024 على ملعب أودي فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب دي سي يونايتد - إنتر ميامي السبت 16 مارس 2024

21:00 مصر، 20:00 السعودية Apple TV+ أودي فيلد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-