تعرف على موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو مينيرا، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بهدف الاستمرار في مصالحة جماهيره بعد الفوز الملحمي الذي حققه الملكي على حساب فالنسيا في الدوري الإسباني، ويسعى لتجنب مفاجآت الكأس والعبور إلى الدور القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، هو يوم الإثنين 6 يناير 2024، على ملعب قرطاجونوفا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد من خلالها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد الإثنين 6 يناير 2025،

20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC شاهد قرطاجونوفا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو مينيرا في كأس ملك إسبانيا 2024-2025