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أحمد مجدي

موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

كأس ملك إسبانياDeportiva Minera v ريال مدريدDeportiva Mineraريال مدريد

تعرف على موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو مينيرا، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بهدف الاستمرار في مصالحة جماهيره بعد الفوز الملحمي الذي حققه الملكي على حساب فالنسيا في الدوري الإسباني، ويسعى لتجنب مفاجآت الكأس والعبور إلى الدور القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، هو يوم الإثنين 6 يناير 2024، على ملعب قرطاجونوفا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو مينيرا وريال مدريد من خلالها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريدالإثنين 6 يناير 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		SSCشاهدقرطاجونوفا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو مينيرا في كأس ملك إسبانيا 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأندري لونين
خط الدفاعفران جارسيا - راؤول أسينسيو - خيسوس فاييخو - لوكاس فاسكيز
خط الوسطأوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - داني سيبايوس
خط الهجومأردا جولر - براهيم دياز - إندريك
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