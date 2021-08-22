موعد مباراة جلطة سراي وهاتاي سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد هاتاي سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي جلطة سراي نادي هاتاي سبور في الجولة الثانية من موسم 2021-2022 من الدوري التركي الممتاز.

تمكن جلطة سراي من الفوز في الجولة الماضية في بطولة الدوري متفوقًا على نظيره جيرسون سبور بهدفين مقابل لاشئ، ويعود من الدوري الأوروبي بعد التعادل مع فريق راندرز تعادل إيجابي بهدف لكل فريق إلى لقاء جديد ضد هاتاي سبور على ملعب أتاتورك الأولمبي.

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وهنا نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ضد هاتاي سبور وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وهاتاي سبور؟

تقام مباراة جلطة سراي ضد هاتاي سبور غدًا الإثنين 23 أغسطس 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وهاتاي سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - هاتاي سبور الإثنين 23 أغسطس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD TR ملعب أتاتورك الأولمبي

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب عن فريق جلطة سراي اللاعب ماركاو لحصوله على البطاقة الحمراء، والتشكيل المتوقع كالآتي..

🦁 Galatasarayımız, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. ✅ #GSvHTY pic.twitter.com/NikeZkeeg4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 22, 2021

في حراسة المرمى فيرناندو موسليرا، أمامه في خط الدفاع الرباعي ساشا بوي وساشا بوي وكريستيان لوينداما وفالنتين أوزورنوافور وباتريك فان آنهولت، وفي خط الوسط بيركان كوتلو، تايلان أنتاليالي، وألكساندرو تشيكالداو، وفي خط الهجوم سفيان فيجولي، مباي دياني، محمد كريم أكتورك أوغلو.

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - كريستيان لوينداما - فالنتين أوزورنوافور - ساشا بوي

بيركان كوتلو - تايلان أنتاليالي - ألكساندرو تشيكالداو

محمد كريم أكتورك أوغلو - مباي دياني - سفيان فيجولي

التشكيل المتوقع لنادي هاتاي سبور

في حراسة المرمى منير المحمدي، في خط الدفاع كامل تشوريكتشي وأونور إرجون وبوراك أكسوز وسام أديكوجبي، في خط الوسط مهدي بوجمعة وروبن ريبيرو، وفي الوسط الهجومي الثلاثي ديلان سانت-لويس، إيمري تشولاك، محمد كامارا، وأمامهم مامي بيرام ديوف.

الشكيل | 4-2-3-1

منير الحدادي

سام أديكوجبي - أونور إرجون - بوراك أكسوز - كامل تشوريكتشي

مهدي بوجمعة - روبن ريبيرو

محمد كامارا - إيمري تشولاك - ديلان سانت لويس

مامي بيرام ديوف