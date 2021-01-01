موعد مباراة جلطة سراي وفنربخشه في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي المقبلة أمام فنربخشه في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد، والقنوات الناقلة

يحلّ جلطة سراي ضيفًا ثقيلًا على فنربخشه بملعب شكري سراج أوغلو، في قمة من قمم كرة القدم التركية تقام لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي.

بالطبع سيكون النجم المصري مصطفى محمد على رأس اللاعبين المتواجدين في القمة بقميص جلطة سراي، وذلك بعد مشاركته في مباراة باشاك شهير وإحرازه لأول الأهداف من ركلة جزاء.

المباراة تكمن إثارتها في أن الفارق بين الفريقين قبلها ثلاث نقاط فقط لصالح فنربخشه، بالتالي فإن فوز زملاء مصطفى محمد سوف يضمن لهم التساوي مع خصمهم اللدود بل واعتلاء القمة بفارق الأهداف.

بشكتاش هو الآخر يراقب المباراة عن كثب، فهو بمباراة أقل يوجد في المرتبة الثالثة ويتمنى سقوط فنربخشه من أجل اعتلاء القمة.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة جلطة سراي وفنربخشه وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وفنربخشه؟

موعد مباراة جلطة سراي وفنربخشه هو السبت الموافق 6 فبراير 2021، بملعب شكري سراج أوغلو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وفنربخشه؟

تبث منافسات الدوري التركي على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسيوفر موقع جول تغطية مباشرة لحظة بلحظة لقمة الكرة التركية.