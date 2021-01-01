موعد مباراة جلطة سراي ضد بشكتاش والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد بشكتاش في الجولة الأربعين من الدوري التركي 2020-2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ستاد ترك تيليكوم أرينا مباراة قمة الدوري التركي بين نادي بشكتاش وجلطة سراي، وذلك في الجولة الأربعين من عمر المسابقة.

فاز بشكتاش بالسبعة في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب هاتاي سبور، ليعمق صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة.

أما نادي جلطة سراي، فقد فاز أيضًا في الجولة الأخيرة من الدوري على نادي جينتشلربيرليجي بهدفين دون رد، وذلك في مباراة شارك فيها مصطفى محمد كبديل، فأصبح رصيده 75 نقطة في المركز الثاني.

كم عدد أهداف مصطفى محمد في مسيرته؟

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وبشكتاش والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ضد بشكتاش؟

موعد مباراة جلطة سراي وبشكتاش هو السبت 8 مايو 2021 بستاد ترك تيليكوم أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وبشكتاش؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.