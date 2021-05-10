موعد مباراة جلطة سراي ضد دينيزلي سبور والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد نادي دينيزلي سبور في الجولة 41 من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا ثقيلاً على نادي دينيزلي سبور على ملعب دينيزلي أتاتورك، وذلك في الجولة 41 وقبل الأخيرة من الدوري التركي 2020-21.

فاز زملاء مصطفى محمد على متصدر الدوري التركي نادي بشكتاش في الجولة الأخيرة، وأصبح رصيدهم 78 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن فنربخشة الوصيف، و3 نقاط عن صاحب الصدارة.

يشارك فريقان من الدوري التركي في دوري أبطال أوروبا هما المتصدر والوصيف، ويبدأ صاحب المركز الأول دوري الأبطال من الملحق المؤهل لدور المجموعات، أما صاحب المركز الثاني فيبدأ من الدور التمهيدي الثاني، فيما يشارك صاحب المركز الثالث في الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي.

يحتاج جلطة سراي للفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري، وذلك لإبقاء فرصته في الفوز باللقب قائمة، أو على أقل تقدير المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن بعد الفوز عليه انتظار نتائج منافسيه بشكتاش وفنربخشه.

كم عدد أهداف مصطفى محمد في مسيرته؟

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ودينيزلي سبور والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ضد دينيزلي سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي ودينيزلي هو الثلاثاء 11 مايو 2021 بستاد دينيزلي أتاتورك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ودينيزلي سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب دينيزلي سبور - جلطة سراي الثلاثاء 11 مايو 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD TR دينيزلي أتاتورك

التشكيل المتوقع لنادي دينيزلي سبور

غيابات عديدة في صفوف دينيزلي سبور قبل مباراة جلطة سراي، حيث يغيب جوركيم تشان وأكتاس وأوجوز يلماز وجونين وأوزديمير وأيمن بن محمد وأحمد ياسين للإصابة، كذلك يغيب عاصم أكسونجور للإيقاف.

التشكيل | 3-4-3

عبد القادر سونجير

ساكيب أيتاتش - محمت أوزكال - إميرهان كاشي أوغلو

حسن أيار أوغلو - رادوسلاف مورافسكي - ميكس ديسكيرود - علي يفوز كول

ريكيب نياز - هوجو راداليجا - هادي ساكو

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب عن جلطة سراي النجم المصري مصطفى محمد لتعرضه لإصابة في الكاحل، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فاتح تيريم بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

فيرناندو موسليرا

مارسيلو ساراتشي - ماركاو - ريان دونك - دي أندريه يدلين

تايلان أنتاليالي

هنري أونيكورو - إيمري أكبابا - جيدسون فيرنانديش - ريان بابل

راداميل فالكاو