تعرف على موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق المدرب تاتا مارتينو لمباراة رسمية جديدة حينما يواجه تيجريس المكسيكي ضمن مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024.

إنتر ميامي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي كانت الأولى في تاريخ النادي كبطولة تدخل خزائنهم.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 ؟

موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 هو يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب إن آر جي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وبتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 ؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تيجريس - إنتر ميامي الأحد 4 أغسطس 2024

03:00 السعودية ومصر Apple TV+ إن آر جي

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد تيجريس في كأس الدوريات الأمريكية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-