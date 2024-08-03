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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة

إنتر مياميLeagues Cupتيجريس v إنتر مياميتيجريس

تعرف على موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق المدرب تاتا مارتينو لمباراة رسمية جديدة حينما يواجه تيجريس المكسيكي ضمن مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024.

إنتر ميامي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي كانت الأولى في تاريخ النادي كبطولة تدخل خزائنهم.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024؟

موعد مباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 هو يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب إن آر جي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وبتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة تيجريس وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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تيجريس - إنتر ميامي

الأحد 4 أغسطس 2024
03:00 السعودية ومصر		Apple TV+إن آر جي

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد تيجريس في كأس الدوريات الأمريكية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حارس المرمىدريك كاليندر
الدفاعجوردي ألبا - توماس أفيليش - هيكتور مارتينيز - مارسيلو ويجاندت
الوسطسيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - ماتياس روخاس
الهجومروبرت تايلور - لويس سواريز - جوليان جريسيل

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