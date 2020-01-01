موعد مباراة تونس ضد تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

كانت بداية المنتخب التونسي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قويةً جدًا في التوقف الدولي الحالي، حيث كان ديربي عربي شمال أفريقي ضد الجار ليبيا ونجح نسور قرطاج من خلاله في التحليق وضرب الجار الليبي بأربعة أهدافٍ لهدفٍ وحيد.

واصل تونس التألق في اللقاء الثاني الصعب الذي كان خارج القواعد ضد غينيا الاستوائية، ورغم الرحلة الشاقة نجح في العودة بالثلاث نقاط الثانية محققًا بذلك العلامة الكاملة التي وضعته على صدارة المجموعة.

انتهت بذلك مباريات منتخب تونس في عام 2019، ليس هو وحسب بل أيضًا جميع المنتخبات العربية والأورويبة وفي جميع أنحاء العالم، فالتوقف الدولي الأخير للعام الحالي هو توقف نوفمبر الحالي، وكان من المقرر أن يعود في مارس 2020، لكن تفشي فيروس كورونا أجل العودة إلى نوفمبر 2020

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سيواجه المنتخب التونسي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون منتخب تنزانيا رابع المجموعة العاشرة، والذي نجح في جمع 3 نقاطٍ من مباراتين بالفوز على غينيا الاستوائية متذيلة المجموعة والخسارة من ليبيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب التنزاني.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباراة تونس ضد تنزانيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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موعد مباراة تونس ضد تنزانيا

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا هو يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، وستقام على ملعب رادس الأوليمبي.

ستنطلق صافرة بداة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد تنزانيا

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة مباراة تونس ضد تنزانيا عبر شاشتها.

كما يمكن لزوار موقع جول متابعة المباراة من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - تنزانيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

20:00 تونس، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 7 ملعب رادس الأوليمبي

قائمة منتخب تونس ضد تنزانيا

يتقدم قائمة منتخب تونس المستدعاة لمباراة تنزانيا نجم الزمالك فرجاني ساسي، ونجم الأهلي المصري علي معلول، ويتواجد أيضًا يوسف المساكني وسعد بقير ووهبي الخزري والعديد من النجوم.

قائمة تونس:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - أيمن دحمان - إلياس دامرجي

فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - أيمن دحمان - إلياس دامرجي الدفاع: وجدي كشريدة - محمد دراجر - ياسين مرياح - ديلان برون - نسيم هنيد - منتصر الطالبي - أسامة حدادي - علي معلول.

وجدي كشريدة - محمد دراجر - ياسين مرياح - ديلان برون - نسيم هنيد - منتصر الطالبي - أسامة حدادي - علي معلول. الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان - أيمن بن محمد - محمد أمين بن عمر - الياس الجلاصي - سعد بقير - سيف الدين الخاوي - حمزة رفيعة - نعيم سليتي -مارك اللمطي.

فرجاني ساسي - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان - أيمن بن محمد - محمد أمين بن عمر - الياس الجلاصي - سعد بقير - سيف الدين الخاوي - حمزة رفيعة - نعيم سليتي -مارك اللمطي. الهجوم: وهبي الخزري - نبيل مقني - يوسف المساكني.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد تنزانيا

من المتوقع أن يبدأ المدرب منذر الكبير ببن مصطفى في حراسة المرمى، دراجر وبرون ومرياح ومعلول في الدفاع، السخيري وساسي وبن محمد في الوسط، الخزري والمساكني ورفيعة في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

فاروق بن مصطفى

علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - محمد دراجر

أيمن بن محمد - إلياس السخيري - فرجاني ساسي

يوسف المساكني - وهبي الخزري - حمزة رفيعة