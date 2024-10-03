تعرف على موعد مباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على تورونتو ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

وحصل إنتر ميامي على درع المشجعين للمرة الأولى في تاريخ النادي مستغلًا الفريق المبهر الذي شكله النادي بقيادة ليونيل ميسي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم السبت 5 اكتوبر 2024 على ملعب "بي إم أو" معقل تورونتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة تورونتو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تورونتو - إنتر ميامي السبت 5 أكتوبر 2024

23:00 السعودية، مصر Apple TV+ بي إم أو

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد تورونتو في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-