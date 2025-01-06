تعرف على موعد مباراة توتنهام وليفربول في ذهاب نصف نهائي كأس كارباو 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد توتنهام، مباراة قوية من قمم الكرة الإنجليزية والتي ستجمع توتنهام، أمام ليفربول، في ذهاب نصف نهائي كأس كارباو 2024-2025.

وحجز توتنهام مقعده في نصف النهائي بعد مباراة مثيرة أمام مانشستر يونايتد، في الدور الماضي انتهت بفوز الفريق اللندني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما وصل ليفربول، بعد تخطي عقبة ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام وليفربول في كأس كارباو 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة توتنهام وليفربول في كأس كارباو 2024-2025؟

موعد مباراة توتنهام وليفربول في نصف نهائي كأس كارباو 2024-2025، الأربعاء 8 يناير 2025، على استاد توتنهام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في كأس كارباو 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس كاراباو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول في نصف نهائي البطولة عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق توتنهام - ليفربول الأربعاء 8 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV ستاد توتنهام خليل البلوشي

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول في كأس كارباو 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى براندون أوستون خط الدفاع بيدرو بورو - دراجوشين - آرشي جراي - سبينس خط الوسط بيسوما - بينتانكور - جايمس ماديسون خط الهجوم سون هيونج مين - دومنيك سولانكي - جونسون

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كارباو 2024-2025: