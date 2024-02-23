موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع…

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين تشيلسي وليفربول، والتي تقام على ملعب "ويمبلي"، لحساب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يطمح تشيلسي لإنقاذ موسم قد يكون كارثيًا بعدم تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، في ظل احتلاله للمركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وبذلك قد تكون هذه البطولة الأمل الوحيد للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو لإنقاذ موسم للنسيان.

أما ليفربول، فيمر بوقت طيب ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ويبلي بلاء حسنًا في الدوري الأوروبي، ويريد مدربه يورجن كلوب أن يودعه بكل الألقاب المتاحة.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد القمة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ؟

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، على ملعب "ويمبلي".

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

تذيع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD..

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب المعلق تشيلسي - ليفربول الأحد 25 فبراير 2023

17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 1 TOD ويمبلي حفيظ دراجي

ما هو تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه تشيلسي وليفربول ضد بعضهما البعض 196 مرة، فاز "الريدز" في 82 مناسبة، وفاز تشيلسي في 65 مناسبة وحسم التعادل 58 مواجهة بين الفريقين.

عدد المباريات فوز ليفربول فوز تشيلسي التعادل 196 82 65 58

ما هي إصابات وغيابات ليفربول قبل مباراة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ومتى تعود؟

الشك ضرب أروقة الريدز حول إصابة المصري محمد صلاح وغيابه عن مباراة لوتون تاون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، لكن من المرجح أن يستدعيه كلوب لقائمة مباراة تشيلسي حتى لو لم يبدأ به بشكل أساسي.

لكن بشكل مؤكد، يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة تشيلسي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة تياجو ألكانتارا إصابة عضلية غير محدد كورتيس جونز إصابة عضلية غير محدد بن دوك غضروف الركبة غير محدد دومينيك سوبوسلاي أوتار الركبة 27 فبراير 2024 جويل ماتيب الرباط الصليبي 30 يونيو 2024 أليسون بيكر إصابة عضلية غير محدد ترينت ألكسندر أرنولد الركبة 5 مارس 2024 ديوجو جوتا أربطة الركبة الخلفية 20 أبريل 2024

ما هي إصابات وغيابات تشيلسي قبل مباراة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ومتى تعود؟

تضم قائمة تشيلسي عددًا من الغيابات، إليكم أبرزها:-

اللاعب الإصابة موعد العودة بينوا بادياشيل عضلات الفخذ غير محدد ويسلي فوفانا الرباط الصليبي غير محدد تياجو سيلفا أوتار الركبة 10 أبريل 2024 مارك كوكوريا أوتار العقب 15 مارس 2024 ريس جيمس إصابة عضلية 11 مارس 2024 روميو لافيا الفخذ + الأربطة غير محدد كارني تشوكومويكا إصابة في العقب غير محدد ليزلي أوجوتشوكو إصابة عضلية غير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى كويمين كيليهر خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز خط الوسط أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرش هارفي إليوت خط الهجوم لويس دياز - كودي جاكبو

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3