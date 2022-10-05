موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في الجولة التاسعة من الدوري الألماني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

هي المباراة الأقوى على مستوى الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، نزال بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند دائمًا ما يكون مفعمًا بالحيوية والإثارة.

تتضاعف الإثارة حينما يكون وضع جدول الدوري الألماني محتدمًا بين الفريقين، هذه هي الوضعية التي تكون فيها المواجهة قوية للغاية.

يقبع بايرن ميونخ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بنفس الرصيد يمكننا رؤية بوروسيا دورتموند ولكن بفارق الأهداف لصالح الفريق البافاري.

الوضعية غير مرضية للثنائي، لأن المتصدر أونيون برلين غير معتاد على الوجود في هذا المركز، كذلك يبدو وجود فرايبورج في تلك الوضعية أمرًا غير معتاد في السنوات الأخيرة.

جدول مباريات بايرن ميونخ موسم 2022 - 2023

الانتصار لكتيبة المدرب يوليان ناجلسمان يعني الانفراد على الأقل بالمركز الثالث، وكذلك بالنسبة إيدين تيرزيتش الذي يطمح لزيادة آلام البافاري في بداية موسم متقلبة لرفاق توماس مولر.

وفي هذا الموضوع نتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الجولة التاسعة من الدوري الألماني هو يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ؟

ينقل الدوري الألماني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ عبر شاشتها وبالتحديد عبر قناة beIN Sports Premium HD 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ السبت 8 أكتوبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Premium HD 1 سيجنال إيدونا بارك

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيدين تيرزيتش على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-4

أليكساندر ماير

نيكلاس زوله – نيكو شلوتربيك – توماس مونييه – رافاييل جيريرو

جودي بيلينجهام – صالح أوزكان

كريم أدييمي - جوليان براندت – دونيل مالين – أنتوني موديست

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

من المتوقع أن يعتمد المدرب يوليان ناجلسمان على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-4

مانويل نوير

دايوت أوباميكانو – ماتايس دي ليخت – ألفونسو ديفيز – نصير مزراوي

رايان جرافنبرخ – ليون جوريتسكا

ليروي ساني – جمال موسيالا – ساديو ماني – سيرج جنابري