تعرف على موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة....

يستقبل ملعب "974" مباراة قوية ستجمع بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي ضمن مباريات الدور الثاني من كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

جماهير الأهلي المصري تنتظر تلك المباراة بفارغ الصبر، فبعد فوز المارد الأحمر على العين الإماراتي 3-0 في الدور الأول، ينتظر الأهلي الفائز من تلك المباراة لملاقاته في كأس التحدي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 ؟

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 هو يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2024، على ملعب 974.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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