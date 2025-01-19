تعرف على موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب بنفيكا، على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في المباريات الماضية من البطولة، سيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، وملاحقة ليفربول، على صدارة الترتيب.

ويأتي برشلونة، في المركز الثاني من ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل بنفيكا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في الجولة السابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، على ملعب النور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بنفيكا - برشلونة الثلاثاء 21 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 النور عصام الشوالي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: