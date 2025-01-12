تعرف على موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، على ملعب جي تك كوميونيتي.

مانشستر سيتي، يدخل المباراة بهدف مواصلة انتصاراته ونتائجه الجيدة التي يحققها في الفترة الأخيرة، من أجل تحسين وضعه في ترتيب البريمرليج.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الحادي عشر ومعه 27 نقطة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، الثلاثاء 14 يناير 2025، على ملعب جي تك كوميونيتي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب برينتفورد - مانشستر سيتي الثلاثاء 14 يناير 2025،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 TOD TV جي تك كوميونيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025