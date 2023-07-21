موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية 2023 والقنوات الناقلة

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2023-24، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
برشلونة سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي ستكون بدايتها مباراة يوفنتوس، ثم سيلعب مع آرسنال وريال مدريد.
ويحاول برشلونة استغلال الفترة التحضيرية من أجل مواصلة انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد للموسم الجديد للحفاظ على لقبه في الدوري، ومصالحة جماهيره بعد الفشل الأوروبي.
الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية 2024 وما هي القنوات الناقلة؟
ما هو موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية في صيف 2023؟
موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الأحد 23 يوليو 2022، على ملعب ليفيز.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرًا ليل والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية في صيف 2023؟
حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستذيع مباراة برشلونة ويوفنتوس في البطولة.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|برشلونة - يوفنتوس
|الأحد 23 يوليو 2023،
05:30 مصر والسعودية
|الكويت الرياضية
|ليفيز
اختيارات المحررين
- أنف أبو الهول وفتيات المكسيك وواقعة تحرش .. عندما يتخطى نجوم الكرة حدود اللعبة!
- اتهامات غامضة ومطالب بالإصلاح .. لماذا تغيب نجمات منتخب إسبانيا عن كأس العالم للسيدات 2023؟
- أهدر 3 انفرادات وتلاعب به دي ماريا .. "كوارث" رونالدو مع النصر أمام بنفيكا
- 50 لاعبة تستحق المتابعة في كأس العالم للسيدات 2023
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023