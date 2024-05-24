تعرف على موعد موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 على ملعب سان ماميس.

وسيسعى برشلونة للحفاظ على لقبه أمام فريق تأهل إلى النهائي للمرة الـ 11 تاريخيًا.. وهو ليون.

وكان برشلونة قد أقصى تشيلسي من نصف النهائي، بينما فاز ليون على حساب مواطنه باريس سان جيرمان.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا للسيدات

ما موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات هو يوم السبت 25 مايو 2024 على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ليون السبت 25 مايو 2024

19:00 مصر والسعودية beIN SPORTS سان ماميس

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جوناثان جيرالديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى كاتا كول خط الدفاع أونا باتل - إيريني باريديس - إنجريد سيرستاد إنجين - لوسي بروزنز خط الوسط ايتانا بونماتي - كيرا والش - أليكسيا بوتياس خط الهجوم كارولين جراهام هانسن - سلمى بارالويلو - فريدولينا رولفو

التشكيل المتوقع لليون أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024

من المتوقع أن تدخل المدربة سونيا بومباستور المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى كريستياني إندلر خط الدفاع سلمى باشا - فانيسا جيليس - إيلي كاربينتر - ويندي رينارد خط الوسط دانييلي فان دي دونك - داماريس إيجورولا - ليندسي هورا خط الهجوم ديلفن كاسكارينو - ميلشي دومورناي - كاديدياتو دياني

ما الفرق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا للسيدات؟

يتصدر ليون قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا للسيدات برصيد 8 ألقاب، بينما يملك برشلونة لقبين فقط، وفيما يلي نقدم لكم الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات:-