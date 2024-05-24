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Barcelona vs. LyonUEFA
أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 على ملعب سان ماميس.

وسيسعى برشلونة للحفاظ على لقبه أمام فريق تأهل إلى النهائي للمرة الـ 11 تاريخيًا.. وهو ليون.

وكان برشلونة قد أقصى تشيلسي من نصف النهائي، بينما فاز ليون على حساب مواطنه باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا للسيدات

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ما موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات هو يوم السبت 25 مايو 2024 على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
برشلونة - ليونالسبت 25 مايو 2024
19:00 مصر والسعودية		beIN SPORTSسان ماميس

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جوناثان جيرالديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىكاتا كول
خط الدفاعأونا باتل - إيريني باريديس - إنجريد سيرستاد إنجين - لوسي بروزنز
خط الوسطايتانا بونماتي - كيرا والش - أليكسيا بوتياس
خط الهجومكارولين جراهام هانسن - سلمى بارالويلو - فريدولينا رولفو

التشكيل المتوقع لليون أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024

من المتوقع أن تدخل المدربة سونيا بومباستور المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىكريستياني إندلر
خط الدفاعسلمى باشا - فانيسا جيليس - إيلي كاربينتر - ويندي رينارد
خط الوسطدانييلي فان دي دونك - داماريس إيجورولا - ليندسي هورا
خط الهجومديلفن كاسكارينو - ميلشي دومورناي - كاديدياتو دياني

ما الفرق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا للسيدات؟

يتصدر ليون قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا للسيدات برصيد 8 ألقاب، بينما يملك برشلونة لقبين فقط، وفيما يلي نقدم لكم الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات:-

الفريقالبلدعدد الألقابسنوات التتويج
ليونفرنسا82011-2012-2016-2017-2018-2019-2020-2022
أينتراخت فرانكفورتألمانيا42002-2006-2008-2015
فولفسبورجألمانيا22013-2014
أومياالسويد22003-2004
توربين بوتسدامألمانيا22005-2010
برشلونةإسبانيا22021-2023
آرسنالإنجلترا12007
دويسبورجألمانيا12009
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