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أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةبرشلونة v لاس بالماسلاس بالماس

تعرف على موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره لاس بالماس ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك في واحدة من المباريات التي يفترض أن تكون في المتناول بالنسبة لبرشلونة على أرضه وبين جماهيره.

برشلونة يطمح في تجاوز الهزيمة التي تكبدها من ريال سوسييداد في الجولة قبل الماضية، ثم تعادل مخيب للآمال مع سيلتا فيجو بعد أن ظل الفريق متقدمًا بهدفين نظيفين 84 دقيقة كاملة..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية..

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
برشلونة - لاس بالماسالسبت 30 نوفمبر 2024،
15:00 مصر ، 16:00 السعودية		beIN Sports HD 3مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-3-2-1
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطفرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - داني أولمو - روبرت ليفاندوفسكي
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