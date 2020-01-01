موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2020-21، وذلك على ملعب بالايدوس.

خاض الثيلتيكوس 3 مباريات حتى الآن في الموسم الجديد من الليجا، فاز في احدهم على فالنسيا في الجولة الثانية، فيما تعادل مع إيبار في الجولة الأولى وبلد الوليد في الجولة الثالثة، ليحتل بذلك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط.

أما برشلونة فلم يخض حتى الآن إلا مباراة واحدة في الدوري الإسباني كانت ضد فياريال، ونجح أبناء كومان في الفوز بنتيجة عريضة هي أربعة أهدافٍ نظيفة، ليصبح الكتلان بذلك في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

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مباراة صعبة تنتظر البلاوجرانا أمام سيلتا فيجو الذي دائمًا ما يخوض مباريات قوية أمام كبار الدوري الإسباني خاصةً على أرضه، ويمكن اعتبارها اختبار حقيقي للمدرب الجديد رونالد كومان، فهل ينجح الهولندي في العودة بالثلاث نقاط؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما هو موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو؟

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو هو يوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ميلاديًا، الموافق 14 صفر 1442 هجريًا على ملعب بالايدوس كما سبق الذكر.

وستنطلق صافرة البداية لمباراة الكتلان الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وبالطبع ستذاع مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو على شاشتها.

لكن إذا لم تكن مشترك في القناة، فيمكنك متابعة المبارة كتابيًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول لكل متابعيه في الوطن العربي الكبير.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سيلتا فيجو - برشلونة بالايدوس الخميس 1 أكتوبر 2020،

14 صفر 1442،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو؟

يغيب عن سيلتا فيجو في مباراة برشلونة في الدوري الإسباني الثلاثي سيرخيو ألفاريز وروبين بلانكو ودافيد خونكا بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

Sorrir, suar e loitar. 😊🏋️👊 Hoxe só existe un partido: a polo #CeltaBarça ! pic.twitter.com/OV0rpymD2f — RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) September 28, 2020

سيبدأ المدرب أوسكار جارسيا بفيار في حراسة المرمى، أولازا وموريو وأيدو ومايو في الدفاع، تابيا ويوكوشلو في الوسط، وأمامهما الثلاثي نوليتو ومور وسواريز، وسيقود الهجوم آسباس.

التشكيل | 4-2-3-1

إيفان فيار

لوكاس أولازا - جيسون موريو - جوزيف أيدو - هوجو مايو

ريناتو تابيا - أوكاي يوكوشلو

نوليتو - إيمري مور - دينيس سواريز

ياجو أسباس

ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟

سيفتقد برشلونة في مباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن للإصابة، كذلك المدافع صامويل أومتيتي والمهاجم مارتين برايثوايت لنفس السبب.

🙌 لا مجال لالتقاط الأنفاس 💪

🔥 المباراة المقبلة 👇

⚽ سيلتا فيغو 🆚 برشلونة

📅 الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول

⏲️ في الأوقات التالية:

⏰19:30🇲🇷

⏰20:30🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰21:30🇪🇸🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰22:30🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰23:30🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/l68erN9igT — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 28, 2020

سيبدأ رونالد كومان بنيتو في حراسة المرمى، روبيرتو وبيكيه ولونجليه وألبا في الدفاع، بوسكيتس ودي يونج في الوسط، وأمامهما كوتينيو وجريزمان وفاتي، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

