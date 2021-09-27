موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل برشلونة ضيفًا على بنفيكا على ملعب النور في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

تاريخ طويل من المواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال نجد الغلبة فيه لبرشلونة، فقد جمعت بينهما 7 مباريات لم يتعرض البلوجرانا فيها سوى لهزيمة واحدة فقط وانتصر 3 مرات وتعادل في البقية.

ولم تحدث المواجهة بين الطرفين منذ موسم 2012-2013 في دور المجموعات حينما فاز برشلونة على ملعب النور 2-0 وتعادل في كامب نو سلبيًا.

برشلونة بحاجة لتحقيق أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الجولة الأولى في "كامب نو" أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

ويتواجد برشلونة وبنفيكا في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني ونادي دينامو كييف الأوكراني.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وبنفيكا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وبنفيكا؟

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هو يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على beIN Sports Premium 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بنفيكا - برشلونة الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 2 النور

التشكيل المتوقع لبرشلونة

عاد أنسو فاتي من الإصابة وشارك أمام ليفانتي وبالتالي سيكون قادرًا على التواجد ضد بنفيكا.

🙌 It was a special game for @ANSUFATI pic.twitter.com/iWvH229Zec — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2021

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

أنسو فاتي - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

التشكيل المتوقع لبنفيكارد

التشكيل | 3-4-3

أوديسياس فلاكوديموس

لوكاس فيريسيمو، نيكولاس أوتامندي، جان فيرتونجن

أليكس جريمالدو، جوليان فيجل، جواو ماريو، بيزي

داروين نونيز - رومان ياريمتشوك - رافا سيلفا