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Lamine Yamal PSG Barcelona Champions League 2023-2Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وحسم برشلونة، مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسيعمل على استغلال تلك النتيجة لتأمين عبوره إلى نصف نهائي البطولة.

بينما يدخل باريس سان جيرمان المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز، للوصول إلى نصف النهائي، ومواصلة مشواره في البطولة التي يبحث عنها الفريق الباريسي منذ سنوات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
برشلونة - باريس سان جيرمانالثلاثاء 16 أبريل 2024،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports HD 1حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

دوناروما

خط الدفاعحكيمي - دانيليو - بيرالدو - هيرنانديز
خط الوسطفابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو
خط الهجومكيليان مبابي - جونزالو راموس - عثمان ديمبيلي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

تير شتيجن

خط الدفاعجواو كانسيلو - رونالد أراخو - كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطجوندوجان - فيرمان لوبيز - فرينكي دي يونج
خط الهجوملامين يامال - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس

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