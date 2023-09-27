تعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يواجه برشلونة نظيره إشبيلية في إحدى كلاسيكيات الدوري الإسباني التي تكون عادة عامرة بالإثارة والمتعة.

برشلونة يطمح بمصالحة أنصاره عن طريق فوز ينسيهم التعثر المفاجئ خارج الديار أمام ريال مايوركا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 على ملعب مونتجويك.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة.- إشبيلية الجمعة 29 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جواو كانسيلو

أوريول روميو - جافي - إلكاي جوندوجان

فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يمال