موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف برشلونة نظيره إسبانيول في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 على ملعب مونتجويك.

برشلونة يطمح لمواصلة السير على أعلى مستوى بعد أن نجح في سحق كل من بايرن ميونخ وريال مدريد تواليًا ويقدم مستويات مبهرة مع المدرب هانزي فليك.

لكن تظل مباراة ديربي كتالونيا ذات مكانة كبيرة بالنسبة لأنصار البلوجرانا، الذين يطمحون للسيطرة على القاصي والداني هذا الموسم.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأحد 3 نوفمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني عبرها وبالتحديد عبر قناة. بي إن سبورتس إتش دي 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق برشلونة - إسبانيول الأحد 3 نوفمبر 2024

18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 3 TOD TV مونتجويك علي محمد علي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب هانزي فليك المباراة بالتشكيل التالي:-