موعد مباراة برشلونة وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتالانتا في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي تجمع بين برشلونة، وأتالانتا.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في المباريات الماضية من البطولة، سيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، وملاحقة ليفربول، على صدارة الترتيب.

ويأتي برشلونة، في المركز الثاني من ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أتالانتا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة أتالانتا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة أتالانتا وبرشلونة في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 29 يناير 2025، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 4.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - أتالانتا الأربعاء 29 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 مونتجويك خليل البلوشي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: