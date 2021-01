موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يرتحل برشلونة إلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ليلتقي مع نظيره إلتشي، في مباراة تقام بينهما لحساب الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وضع البرسا الحالي في جدول ترتيب الليجا لا يسمح لكتيبة رونالد كومان بأي تعثر آخر، حيث توسع الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد ليصبح عشر نقاط، بالتالي فلا بديل عن الفوز أمام إلتشي.

سيدخل العملاق الكتالوني هذه المباراة وهو منقوص من أهم نجومه على الإطلاق، ليونيل ميسي، في أعقاب إيقافه على خلفية ما حدث في مباراة أتلتيك بيلباو، لذلك سيتعين على كومان إيجاد الحل البديل لغياب البرغوث.

إلتشي لن يكون بالند الهيّن للبرسا، فالفريق الصاعد حديثًا لليجا يُقدم مباريات جيدة للغاية حتى وإن عاندته النتائج، كما أن تجربة برشلونة مع الفرق الصغيرة هذا الموسم وآخرها مباراة الكأس الماضية تؤكد ضرورة التركيز للخروج بالثلاث نقاط.

ووجبت الإشارة إلى أن برشلونة يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، بينما يأتي إلتشي في مراكز الهبوط، تحديدًا بالمركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وإلتشي وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وإلتشي هو الأحد الموافق 24 يناير 2021، الموافق 11 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وإلتشي على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

Leo Messi will be unavailable for #ElcheBarçahttps://t.co/9T27TAba80