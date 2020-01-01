موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 11 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في الكامب نو؟

انتهت مباراة برشلونة ودينامو كييف التي جمعت بينهما على ملعب أولبيسكي في أوكرانيا بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيء ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة أوساسونا في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وغاب عن اللقاء قائد الفريق النجم ليونيل ميسي بعد قرار استبعاده من قبل المدير الفني كومان، لكن بالتأكيد سيشارك ميسي في مباراة الليجا القادمة، والتي ستقام في ملعب كامب نو.

لا يسير برشلونة بشكلٍ جيد في الدوري الإسباني هذا الموسم، فلم يفز الفريق إلا في 3 مباريات من 8 خاضها حتى الآن، وخسر في الجولة السابقة من أتلتيكو مدريد 1-0، ليتراجع إلى المركز 13 برصيد 11 نقطة.

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أما نادي أوساسونا فقد تعادل في المباراة الأخيرة مع ويسكا 1-1، وهو في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني بنفس رصيد الكتلان، وذلك بعد أن فاز الفريق في 3 مباريات وتعادل في مباراتين من 9 خاضها في الدوري.

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في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأوساسونا وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا؟

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 11 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 على ملعب كامب نو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ضد أوساسونا.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.