موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار ملايين من عشاق ومحبي كرة القدم إلى ملعب كامب نو، عندما يستقبل برشلونة نظيره إسبانيول في ديربي مقاطعة كتالونيا الذي يجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

بجانب ما يعنيه "الديربي" فهذه هي المباراة الرسمية الأولى لتشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني لبرشلونة، مما يجذب الجميع لرؤية التغيير الذي سيُحدثه صاحب الـ40 عامًا في البلوجرانا حتى وإن كانت المباراة تأتي بعد أقل من أسبوعين على توليه مقاليد السُلطة خلفًا لرونالد كومان.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والمفاجأة أن إسبانيول، الذي عاد هذا الموسم من الدرجة الثانية، يأتي في المرتبة الحادية عشر بنفس الرصيد مع تفوق جاره اللدود فقط بفارق الأهداف.

آخر مباريات إسبانيول حملت انتصارًا على غرناطة بهدفين نظيفين، بينما آخر مباريات البرسا جلبت خيبة أمل كبيرة بعد التعادل مع سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لكل فريق بملعب بالايدوس.

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مباراة كبيرة منتظرة، فما هو موعدها؟ وما هي القنوات الناقلة؟ وكيف سيبدأ الفريقان فنيًا؟ الآن نستعرض ذلك.

ما هو موعد مباراة برشلونة وإسبانيول؟

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول هو السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فكالعادة ستُذاع المباراة عبر شاشتها على القناة الأولى.

أما إذا لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعته من خلال البث المباشر المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - إسبانيول السبت 20 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي:

❝The locker room right now is a lot better now that I'm here.❞



— @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/2KsTYbpWev — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي - فيليبي كوتينيو

التشكيل المتوقع لإسبانيول

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيثتني مورينو على التشكيل الآتي: